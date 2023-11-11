رئيسي دعا من الرياض إلى تسليح الشعب الفلسطيني: ينبغي مقاطعة التجارة والتعاون مع الكيان الصهيوني

شدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في كلمته من القمة العربية الإسلامية المشتركة في الرياض، على ضرورة المطالبة "بخروج الكيان الصهيوني من غزة بشكل عاجل".

ولفتت إلى أنّه "تنبغي مقاطعة التجارة والتعاون مع الكيان الصهيوني ومقاطعة البضائع الإسرائيلية"، مشيرًا إلى انّ "على الدول الإسلامية تسليح الشعب الفلسطيني"، مؤكدًا أنّ "الحل المستدام هو إقامة دولة فلسطينية من البحر إلى النهر".

وشدد رئيسي على أنّ "اليوم يوم تاريخي للدفاع عن المسجد الأقصى"، موضحًا أنّ "غزة باتت أكبر سجن في العالم بسبب الحصار الذي تتعرض له".

وأشار إلى أنّ "الكيان الصهيوني ينتهك قواعد الحقوق الدولية بهجومه الشامل على غزة"، مشددًا على أنّ "الولايات المتحدة دخلت الحرب عمليًا لصالح إسرائيل".

ورأى رئيسي أنّ "أهم خطوة اليوم هي وقف إطلاق النار"، مشيرًا إلى أنّ "المقاومة حققت مكاسب كبيرة لفلسطين"، مؤكدًا أنّ "المستقبل للمقاومة والشعب الفلسطيني هو البطل الحقيقي والقدس لنا والنصر لنا".