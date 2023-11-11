شدّد الرّئيس الفلسطيني محمود عباس، على أنّ "شعبنا الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة على يد آلة قتل جبانة. آلة الحرب الإسرائيلية انتهكت الحرمات والقانون الدولي الإنساني، وتخطت كل الخطوط الحمراء في غزة"، مشيرًا إلى أنّ "الضفة الغربية والقدس تتعرضان أيضاً لانتهاكات وجرائم يومية على يد قوات الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين".
وطالب، في كلمته خلال القمّة العربيّة الإسلاميّة المشتركة الاستثنائيّة بشأن غزة في الرياض، مجلس الأمن الدولي بـ"إقرار حصول دولة فلسطين على عضويّتها الكاملة، وعقد مؤتمر دولي للسّلام، وتوفير الحماية الدّوليّة للشعب الفلسطيني، وهذا ما طالبنا به مرارًا وتكرارًا، ولكن للأسف الشّديد نُترك وحدنا أمام العدوان الإسرائيلي".
وطالب عبّاس أيضًا، بـ"اعتماد حلّ يتمّ تنفيذه وفقًا للشّرعيّة الدّوليّة ومبادرة السلام العربيّة، وبإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وحلّ قضية اللاجئين الفلسطينيين وفقًا للقرار الأممي 194، بضمانات دوليّة وجدول زمني للتّنفيذ".
كانت هذه تفاصيل خبر عباس: نطالب بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا وحل قضية اللاجئين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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