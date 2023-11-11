أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمته خلال القمّة العربيّة الإسلاميّة المشتركة الاستثنائيّة بشأن غزة في الرياض، إلى "أنّنا نجتمع لنظهر تضامننا بوضوح مع إخواننا في فلسطين. ما تعيشه غزة تعجز الكلمات عن وصفه"، لافتًا إلى "أنّنا أرسلنا 10 طائرات محملة بالمساعدات الإنسانية لغزة إلى مطار العريش".
وشدّد على أنّ "من العار أن تظل الدول الغربية، التي تتحدث دائمًا عن حقوق الإنسان والحريات، صامتة أمام المجازر المستمرة في فلسطين"، مركّزًا على "أنّنا نواجه بربرية غير مسبوقة في التاريخ، تُقصف بها المشافي والمدارس ومخيمات اللاجئين في غزة ويُقتل المدنيون".
وأكّد أردوغان أنّ "من المهم للغاية إيصال الوقود إلى الوجهات التي تحتاجه بشكل عاجل في غزة، وفي مقدمتها المشافي"، مبيّنًا أنّ "علينا بصفتنا أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إنشاء صندوق لمساعدة غزة". ورأى أنّ "جهود التطبيع في المنطقة ستبقى عقيمة طيلة فترة تجاهل القضية الفلسطينية".
وأعلن "أنّنا مستعدون لبذل الجهود اللازمة، بما في ذلك كجهات ضامنة، للحفاظ على السلام الذي سيتم تحقيقه بين إسرائيل وفلسطين"، جازمًا أنّ "القدس خط أحمر بالنسبة لنا. عودة القدس المعروفة بمدينة السلام وكامل الأراضي الفلسطينية إلى سابق عهدها، أمنيتنا المشتركة".
كما شدّد على أنّه "يجب التحقق من السلاح النووي الذي أقر الوزراء الإسرائيليون أيضا بوجوده، والكشف فيما إذا تم تهريب البعض منه من الرقابة الدولية"، مطالبًا بـ"وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة".
كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان: لوقف فوري لإطلاق النار بغزة والتحقق من السلاح النووي الذي أقر وزراء إسرائيليون بوجوده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.