أردوغان: لوقف فوري لإطلاق النار بغزة والتحقق من السلاح النووي الذي أقر وزراء إسرائيليون بوجوده

أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمته خلال القمّة العربيّة الإسلاميّة المشتركة الاستثنائيّة بشأن غزة في الرياض، إلى "أنّنا نجتمع لنظهر تضامننا بوضوح مع إخواننا في فلسطين. ما تعيشه غزة تعجز الكلمات عن وصفه"، لافتًا إلى "أنّنا أرسلنا 10 طائرات محملة بالمساعدات الإنسانية لغزة إلى مطار العريش".

وشدّد على أنّ "من العار أن تظل الدول الغربية، التي تتحدث دائمًا عن حقوق الإنسان والحريات، صامتة أمام المجازر المستمرة في فلسطين"، مركّزًا على "أنّنا نواجه بربرية غير مسبوقة في التاريخ، تُقصف بها المشافي والمدارس ومخيمات اللاجئين في غزة ويُقتل المدنيون".

وأكّد أردوغان أنّ "من المهم للغاية إيصال الوقود إلى الوجهات التي تحتاجه بشكل عاجل في غزة، وفي مقدمتها المشافي"، مبيّنًا أنّ "علينا بصفتنا أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إنشاء صندوق لمساعدة غزة". ورأى أنّ "جهود التطبيع في المنطقة ستبقى عقيمة طيلة فترة تجاهل القضية الفلسطينية".

وأعلن "أنّنا مستعدون لبذل الجهود اللازمة، بما في ذلك كجهات ضامنة، للحفاظ على السلام الذي سيتم تحقيقه بين إسرائيل وفلسطين"، جازمًا أنّ "القدس خط أحمر بالنسبة لنا. عودة القدس المعروفة بمدينة السلام وكامل الأراضي الفلسطينية إلى سابق عهدها، أمنيتنا المشتركة".