ذكر مراسل "النشرة" في حاصبيا، أنّ "طائرة استطلاع تجسّسي إسرائيليّة نوع "ام كا"، تحلّق في هذه الأثناء فوق مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وقرى وبلدات حاصبيا والعرقوب وجبل الشّيخ، وصولًا حتّى أجواء البقاع الغربي وإقليم التّفاح".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": طائرة استطلاع إسرائيلية تحلّق فوق مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وقرى حاصبيا والعرقوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.