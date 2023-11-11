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"النشرة": طائرة استطلاع إسرائيلية تحلّق فوق مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وقرى حاصبيا والعرقوب

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ذكر مراسل "النشرة" في حاصبيا، أنّ "طائرة استطلاع تجسّسي إسرائيليّة نوع "ام كا"، تحلّق في هذه الأثناء فوق مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وقرى وبلدات حاصبيا والعرقوب وجبل الشّيخ، وصولًا حتّى أجواء البقاع الغربي وإقليم التّفاح".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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