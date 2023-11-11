بعد قطيعة سبعة أعوام .. رئيس إيران يصل السعودية

الشارقة - اميمة ياسر - وصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ، اليوم السبت ، إلى العاصمة السعودية الرياض في أول زيارة الى المملكة منذ عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في مارس الماضي .

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الرئيس الإيراني وصل إلى الرياض، اليوم ، للمشاركة في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية.

وأضافت أن نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز كان في استقبال الرئيس الايراني. وستكون بذلك زيارة رئيسي الأولى للسعودية منذ اتفقت طهران والرياض، برعاية الصين، على استئناف العلاقات بينهما وإعادة فتح مقار البعثات الدبلوماسية في البلدين بعد قطيعة استمرت سبعة أعوام.

ونشرت قناة الإخبارية السعودية مقطع فيديو للحظة وصول الرئيس الإيراني للرياض ومراسم استقباله وذلك بتدوينة على صفحتها بمنصة أكس (تويتر سابقا).

وكان الرئيس الإيراني قد قال في تصريحات قبيل مغادرته طهران إن "فلسطين هي القضية الأكثر أهمية في العالم الإسلامي"، ولا ينبغي أن تكون غزة "ساحة للأقوال، بل للأفعال"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

ودعا رئيسي منظمة التعاون الإسلامي لاتخاذ "قرار حاسم وقابل للتنفيذ وقابل للتنفيذ بشأن غزة".

ويستمر وصول الوفود المشاركة في القمة العربية الإسلامية حيث وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، والوفد المرافق وولي عهد الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح ، و الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الإمارات .