وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.. تصريحات هامة للرئيس السيسي في القمة العربية الإسلامية

الشارقة - اميمة ياسر - شدد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولى بمسئوليته لضمان أمن المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطينى؛ وضمان النفاذ الآمن والسريع، والمستدام، للمساعدات الإنسانية وتحمل إسرائيل مسئوليتها الدولية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على ضرورة التوصل إلى صيغة لتسوية الصراع، بناء على حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها "القدس الشرقية".

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على الوقف الفورى والمستدام لإطلاق النار فى قطاع غزة بلا قيد أو شرط.

كما شدد على ضرورة وقف كافة الممارسات التى تستهدف التهجير القسرى للفلسطينيين إلى أى مكان داخل أو خارج أرضهم.