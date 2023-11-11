- 1/2
- 2/2
شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: أكثر من 11 ألف شهيد منهم 4500 طفل منذ بدء العدوان على غزة والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض
قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إن أعداد الشهداء الفلسطينيين من قطاع غزة تجاوز 11 ألف شهيد نتيجة استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في ممارسة حربها وعدوانها على القطاع لليوم الـ 36.
وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية، في مؤتمر صحفي، اليوم /السبت/، أن الشهداء من بينهم 4500 طفل و3 آلاف إمرأة و700 مسن، في حين بلغ عدد الجرحى ، أكثر من 27 ألف جريح معظمهم من النساء والأطفال.