رئيس الجزائر يُقيل رئيس الحكومة ويُعيّن العرباوي بديلًا له

ياسر رشاد - القاهرة - أصدر الرئيس الجزائري، "عبد المجيد تبون"، قرارًا بإنهاء مهام الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، حسبما أفادت وسائل إعلام جزائرية، اليوم السبت.

وأوضحت إذاعة النهار الجزائرية، أنه تم أيضًا تعيين نذير العرباوي وزيرًا أولًا للحكومة خلفًا لأيمن بن عبد الرحمان الذي أنهيت مهامه.

كما تم تعيين ‎بوعلام بوعلام المستشار لدى ‎رئيس الجمهورية المكلف في الشؤون القانونية والقضائية والعلاقات مع المؤسسات والتحقيقات و التأهيلات مديرا بالنيابة لرئاسة الجمهورية.

ويعتبر، نذير العرباوي، محامي سابق ودبلوماسي جزائري ولاعب دولي سابق في المنتخب الجزائري لكرة اليد وعين في سبتمبر 2021 سفيرا وممثلا دائما للجزائر لدى الأمم المتحدة بنيويورك.

وهو ابن مجاهد سابق في جيش التحرير الوطني ومن مواليد تبسة، وبدأ نذير العرباوي مسيرته المهنية كمحام مسجل في نقابة المحامين الجزائرية قبل التحاقه بوزارة الخارجية الجزائرية كدبلوماسي.