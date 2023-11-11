الاحتلال الإسرائيلي يدعو لإخلاء جميع مستشفيات قطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إلى إخلاء كل مستشفيات قطاع غزة، معتزمًا أن تلك الخطوة ستكون من أجل التعامل مع حركة حماس، فيما لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بشكل يومي مستشفيات غزة ضاربًا بالقانون الدولي عرض الحائط.

قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن هناك آلاف من الأشخاص ما زالوا في باحة مجمع الشفاء الطبي، أكبر مستشفى في قطاع غزة، ويحتاجون لإجلائهم، بحسب ما نقلت "رويترز".

كما أضاف المتحدث "لا نزال نرى عدة آلاف في باحة (مستشفى الشفاء) التي يجري إخلاؤها. لقد رأينا أيضا أشخاصا يتم إجلاؤهم من داخل المستشفى. لا أستطيع إعطاء أرقام محددة حاليا".

يأتي هذا فيما يضيق الجيش الإسرائيلي الحصار، منذ فجر اليوم السبت، على مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة، الذي يتعرض لقصف عنيف ومكثف، وسط انقطاع كامل للتيار الكهربائي.

توقف العمليات في مجمع مستشفى الشفاء

من جهته، أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، أن العمليات في مجمع مستشفى الشفاء توقفت اليوم بعد نفاد الوقود تماما.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر طبية قولها إن رضيعا توفي بسبب تعرضه للبرد في الحضانة، بينما توفي 4 مرضى في قسم العناية المركزة، لانقطاع التيار الكهربائي في مجمع الشفاء.

وحسب شهود عيان، استهدفت الدبابات الإسرائيلية بالقذائف طاقما طبيا كان متوجها لتفقد القتلى والجرحى داخل ساحات المجمع، ومجموعة من النازحين حاولت مغادرته.

وأشارت "وفا" إلى توقف قسما العناية المركزة للأطفال، وأجهزة الأكسجين عن العمل في مجمع الشفاء، كما تعرض مبنى الجراحة في الطابق الخامس للقصف، ما أدى إلى إصابة العديد من الجرحى، ولا يوجد تواصل بين الأقسام، أو حتى التنقل داخله.

وتحاصر آليات الجيش الإسرائيلي المجمع منذ فجر اليوم السبت، حيث تم قصف جميع البنايات المجاورة، والآلاف من الجرحى والنازحين محاصرون بداخله، دون كهرباء، ولا طعام، ولا ماء، ولا وقود، والعشرات من الجثث متكدسة في ساحاته، كما اندلع حريق بجانب قسم الكلى، وفي خيم النازحين، وسط تخوفات من امتداده لأماكن أخرى.

وزعم الجيش الإسرائيلي أن مقاتلي حماس الذين اجتاحوا جنوب إسرائيل الشهر الماضي، أنشأوا مراكز قيادة تحت مستشفى الشفاء وغيره في غزة مما يجعلها عرضة لاعتبارها أهدافا عسكرية.

فيما نفت حماس استخدام المدنيين دروعا بشرية، ويقول مسؤولو الصحة إن الضربات الإسرائيلية المتزايدة على المستشفيات أو بالقرب منها تعرض المرضى والطواقم الطبية وآلاف الأشخاص الذين نزحوا ولجأوا إلى المستشفيات وأماكن قريبة منها للخطر.

يشار إلى أن الهجوم الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي، تسبب بوفاة أكثر من 11078 شخصا، بينهم 4506 أطفال و3027 امرأة، إضافة إلى إصابة 27490 مواطنا، غالبيتهم من النساء والأطفال، في حصيلة غير نهائية.

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