الرئيس الإيراني: ما يحدث في غزة من أسوأ ما شهده التاريخ

ياسر رشاد - القاهرة - وصف الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، العدوان الإسرائيلي الذي يشهده قطاع غزة بأنه من أسوأ ما يحدث في التاريخ، داعيًا إلى التكاتف الإسلامي في مواجهة التحديات الدولية والتوحد أمام ما يمر في المنطقة.

وأعرب رئيسي خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية الاستثنائية التي تعقد في الرياض بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن امتنانه للمملكة العربية السعودية لاستضافة هذه القمة المهمة المشتركة للدول العربية والإسلامية من أجل الحديث عن القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن فلسطين تواجه جرائم كبيرة.

وذكر أن الاجتماع اليوم يدعو إلى الهبة ضد ما يحدث في فلسطين، قائلًا إن ما يحدث في غزة كبير ولا يمكن السكوت عنه.

واعتبر أن الكيان الصهيوني ينتهك المقررات الدولية ويستهدف المدنيين بأسلحة محرمة دوليا، وقتل 11 ألف بريء علاوة على 3 آلاف شخص تحت الأنقاض.

ودعا الجميع إلى الاتحاد ضد العدوان، معتبرًا أمريكا مسئولة عن كل تلك الجرائم وأنها تدلل الاحتلال وترعاه وتحمي، مؤكدًا أن ما تقوم به أمريكا بتشجعيها للأعمال الوحشية التي ترتكبها إسرائيل لا يتطابق مع القواعد.

وقال إن أمريكا دخلت الحرب لصالح الاحتلال بإرسال سفنها الحربية إلى المنطقة، مضيفا أن أمريكا تدعم الاحتلال بالمليارات والسلاح يوميا.

ودعا إلى وقف إطلاق النار لوقف سفك دماء الأبرياء وارغام أمريكا والاحتلال على وقف ذلك، معتبرا أن المقاومة تقف حجرة عثرة أمام طموحات الاحتلال.

وانطلقت، يوم السبت، أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض، لبحث الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ولدى افتتاحه القمة المشتركة، أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الرفض القاطع للحرب الشعواء في غزة.

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