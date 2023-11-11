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‏الرئيس الإيراني: برامج الكيان الصهيوني النووية لا تخضع لإشراف الهيئات الدولية

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسى أن الحل الوحيد لطرد الإحتلال هو المقاومه، وطالب فى كلمته أمام القمه العربيه والاسلاميه المشتركه  بوقف إطلاق النار ووقف الهجوم العـدوانى  على المدنيين في غزة

وأكد أن الكيان الصهيوني هو الوحيد الذي لا تشرف الهيئات الدولية على برامجه النووية.

‎طالب رئيسى برفع الحصار الظالم على غزة وإيصال المساعدات، كما طالب بالخروج العاجل للكيان الصهيوني من غزة

وقال أن المقاطعة التجارية لإسرائيل وخاصة على مستوى الطاقة يجب أن تكون أولوية

وأكد أهمية  إنشاء محكمة دولية لمحاكمة مجـ ـرمي الحـ ـرب من الصهاينة والأمريكيين الذين شاركوا في الحــ ـرب

ووصف الرئيس الإيرانى التهجير القسري بأنه استمرار في جــرائم الحــ ـرب

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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