مُترجلًا.. رئيس الوزراء يتابع مشروعات "حياة كريمة" بقرية الريان بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

واصل الدكتور مصطفى مدبولي، جولته بمحافظة الفيوم، مترجلا بقرية الريان، لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتابع رئيس الوزراء ومرافقوه، مشروع إنشاء المجمع الزراعي بالريان، واستمع إلى شرح من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، الذي أشار إلى أن المشروع يشمل إنشاء مجمع زراعي وبيطري، يضم جمعية زراعية ووحدة بيطرية ومركز إرشاد زراعي، وذلك على مساحة 760 مترًا مربعًا، وتم تنفيذه بنسبة 100%، ويخدم نحو 35 ألف نسمة، وتم الانتهاء منه وجارٍ التسليم لبدء التشغيل.

كما تفقد "مدبولي" مشروع إنشاء نقطة إسعاف الريان، واستمع إلى شرح من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، الذي أشار إلى أن الوحدة مزودة بسيارتي إسعاف مجهزتين، وجار الانتهاء منها وتسليمها قريبًا لبدء العمل والتشغيل، وتخدم قرى الريان، والحامولي، وحنا حبيب، بإجمالي 40 ألف نسمة.

وتفقد رئيس الوزراء، أيضًا، المركز الطبي بالريان، حيث استعرض وزير الصحة سير العمل بالمشروع، موضحًا أن المشروع يتضمن إنشاء مركز طبي وفق معايير منظومة التأمين الصحي الشامل، على مساحة 2000 م2، ويخدم نحو 44 ألف نسمة.

ووجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من تجهيز هذا المركز الطبي، وتزويده بالمعدات اللازمة، والعناصر البشرية المطلوبة، لبدء التشغيل، لاسيما وأنه يخدم شريحة كبيرة من المواطنين، ليخفف عنهم عناء الانتقال وتلقي الخدمات الطبية بقرى ومراكز مجاورة.

وتفقد رئيس الوزراء، المركز التكنولوجي الخدمي بقرية الريان، واستمع إلى شرح من اللواء هشام آمنة، الذي أوضح أن المشروع يشمل إنشاء مجمع خدمي به مركز تكنولوجي ووحدة محلية، ومكتب بريد، ومكتب تموين، وشهر عقاري، ووحدة تضامن اجتماعي، وانتهى تنفيذ المجمع وتم تشغيله، ويقام على مساحة 700 متر مربع، ويخدم نحو 40 ألف نسمة.

وأدار رئيس الوزراء، حوارًا مع عدد من العاملين بالمركز، للتعرف على أنواع الخدمات التي يقدمها المركز منذ افتتاحه في مختلف تقسيماته، حيث أوضحوا أن المركز يقدم مختلف الخدمات للمواطنين، ومن بينها خدمات التموين ومنها الفصل الاجتماعي في بطاقات التموين، وإضافة مولود جديد، كما يقدم مكتب البريد عددًا من الخدمات مثل إرسال واستلام الحوالات، والبريد السريع والدولي، ومكتب التضامن، ويقدم خدمات الطلبات الخاصة بتكافل وكرامة، ومتابعتها لدخول المستحقين، والشكاوى الخاصة بالمعاشات.

كما تقدم الوحدة المحلية بالمركز خدمات منها التراخيص والتصالح وشهادات الميلاد وتقنين الأراضي.

وخلال جولته بقرية الريان، توقف رئيس الوزراء للاستماع إلى عدد من المواطنين من أهالي القرية، حيث حرص على سؤالهم عن أهم المشروعات التي لها أولوية بالنسبة لهم لسرعة الانتهاء والتشغيل، فأكدوا أهمية المجمع الطبي، والسجل المدني بالمركز التكنولوجي، حيث يساهم المشروعان في تخفيف عناء انتقالهم إلى مراكز أخرى لإتمام معاملتهم بمبالغ كبيرة للمواصلات تثقل كاهلهم.

كما أعربت إحدى السيدات عن سعادة الأهالي بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" حيث أكد رئيس الوزراء أن الدولة حريصة من خلال هذه المبادرة على الوصول إلى الأهالي في كل بقعة من أرض مصر، لتقديم أثر مباشر ينعكس على حياتهم ويزيد من جودة الخدمات المقدمة لهم.