الرئيس الإيراني: الشعوب المسلمة تعتبر ما يجري في غزة أمرًا مخزيا لها

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إنه يريد أن يتخذوا اليوم، قرارا تاريخيا وحاسما بشأن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية.

وتابع الرئيس الإيراني في كلمته أمام القمة العربية الاستثنائية: "فلسطين تشهد أسوأ الجرائم عبر التاريخ، ولا بد من اتخاذ قرار لدعم أهلنا في غزة، ومن شأن منظمة التعاون الإسلامي أداء دور صحيح يجسد معاني الوحدة والانسجام، كما أننا نجتمع اليوم بالنيابة عن الأمة الإسلامية لنجدة الشعب الفلسطيني".

وأضاف الرئيس الإيراني: "اليوم يوم تاريخي للدفاع عن المسجد الأقصى، والتظاهرات المليونية في مختلف أنحاء العالم تؤكد أن الدفاع عن فلسطين في ضمير الشعوب، خاصة وأن غزة باتت أكبر سجن في العالم بسبب الحصار الذي تتعرض له، والكيان الصهيوني ينتهك قواعد الحقوق الدولية بهجومه الشامل على غزة".

وأوضح الرئيس الإيراني: "قتل المدنيين وقصف المستشفيات من مظاهر الجرائم الإسرائيلية في غزة، ولدينا مسؤولية أمام الله تجاه ما يحدث في غزة، وعلى الجميع اليوم أن يحددوا في أي صف يقفون، كما أنّ الولايات المتحدة شريكة لإسرائيل في جرائمها، فهي تفضل الكيان الصهيوني على حياة آلاف المظلومين، إضافة إلى أنّها دخلت الحرب عمليا لصالح إسرائيل، فهي ترسل شحنات سلاح كبيرة لإسرائيل بشكل يومي، لذا فأسوأ دور في الحرب على غزة هو الدور الأمريكي".

وأكد الرئيس الإيراني: "الولايات المتحدة تبطل مفعول جميع المنظمات الدولية، وقيام الكيان القاتل في العالم الإسلامي يهدف لتعزيز سيطرة الدول المستبدة على المنطقة، كما أتمنى أن يسفر اجتماعنا اليوم عن إصدار قرار لصالح الشعب الفلسطيني، وأهم خطوة اليوم هي وقف إطلاق النار، كما نطالب برفع شامل للحصار عن قطاع غزة وفتح معبر رفح دون قيود أو شروط، والأهم علينا أن نطالب بخروج الكيان الصهيوني من غزة بشكل عاجل".

وتابع الرئيس الإيراني: "المقاطعة التجارية لإسرائيل وخاصة على مستوى الطاقة يجب أن تكون أولوية، و يجب إنشاء محكمة دولية لمحاكمة مجرمي الحرب من الصهاينة والأمريكيين الذين شاركوا في الحرب، و نطالب بتشكيل محكمة دولية للصهيونيين والأمريكيين المشاركين في عمليات القتل في غزة، وعلى الدول الإسلامية تسليح الشعب الفلسطيني، كما أن الحل المستدام هو إقامة دولة فلسطينية من البحر إلى النهر".

واستكمل الرئيس الإيراني: "مرور الوقت لا يفيد الشرعية وعلينا التصدي لإسرائيل والحل الوحيد هو المقاومة، ونحيي الشعب الفلسطيني المقاوم ونقبل أيادي المقاومة، علينا أن نلفت الانتباه إلى برنامج إسرائيل النووي، كما أن المقاومة حققت مكاسب كبيرة لفلسطين".

واستطرد الرئيس الإيراني: "الحل المستدام هو إقامة دولة فلسطينية من البحر إلى النهر، و مرور الوقت لا يفيد الشرعية وعلينا التصدي لإسرائيل والحل الوحيد هو المقاومة، كما نحيي الشعب الفلسطيني المقاوم ونقبل أيادي المقاومة، و علينا أن نلفت الانتباه إلى برنامج إسرائيل النووي، إضافة إلى أنّ المقاومة حققت مكاسب كبيرة لفلسطين، و الشعوب المسلمة تعتبر ما يجري أمرا مخزيا لها، و إذا لم يسفر اجتماعنا اليوم عن اتخاذ خطوات سيؤدي ذلك إلى خيبة أمل لدى الشعوب الإسلامية".

وانطلقت في العاصمة السعودية الرياض، اليوم السبت، القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي تأتي استجابةً للظروف الاستثنائية التي يشهدها قطاع غزة.

وتبحث القمة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وما يعيشه قطاع غزة جراء القصف والهجوم الإسرائيلي المتواصلين منذ يوم السابع أكتوبر الماضي تاريخ إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".

وتأتي القمة في ظل الدعوات والحراك السياسي والدولي من أجل تنفيذ وقف لإطلاق النار كهدنة إنسانية للتخفيف من الأزمة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة.