"السرية التامة ومكافآت مادية".. رسائل "أخيرة" من جيش الاحتلال إلى أهالي جنوب غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود عبدالرحمن:

عبر طائرات مسيرة، أسقط جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، الآف من الأوراق التي تتضمن مجموعة من الرسائل والتعليمات لأهالي الجنوب بقطاع غزة، وذلك حفاظا على سلامتهم ومستقبلهم.

"تواصلوا معنا و زودونا بمعلومات عن المخطوفين"، رسالة من عشرات الرسائل التي وجهها جيش الاحتلال، قائلا، إن الجيش الإسرائيلي، يتواجد في قلب مدينة غزة وسوف يستمر حتى يصل إلى كل مكان، موضحا أن سلامتك وحياة الأبرياء مهمة جدا بالنسبة لنا.

وتابع جيش الاحتلال: "لا تنتظروا رسائل أخرى الأفضل لكم التواصل معنا حالا لإنقاذ حياة الأبرياء في القطاع ولا تترددوا، لقد ساعدنا الكثير من سكان القطاع الذين ساهموا في التواصل معنا لنقل معلومات مهمة ومثبتة والنتائج واضحة للجميع".

وأكمل: "لقد أصبح من الواضح أن قيادة حماس لا يهمها لا اوضاعكم ولا أماتكم.. تواصلوا معنا وزودونا بمعلومات عن المخطوفين وعن محتجزي المخطوفين وكل من يساعدهم وأي شيئ يتعلق بحماس"، مشيرا إلى أنه يمتلك كل الإمكانيات لتأمينكم ماديا وأمنيا".

واختتم جيش الاحتلال الرسائل التي وجهها إلى أهالي الجنوب: "آن الأوان لكي تتخذوا القرار السليم لمصير ومستقبل أفضل لكم".. قبل أن ينهي "نضمن لك السرية التامة".