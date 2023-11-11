مساعد وزير الصحة: استحداث نوع جديد من التحاليل داخل المعامل المركزية بالوزارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أكد الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الطب الوقائي، الاهتمام الكبير بتطوير المعامل المركزية بوزارة الصحة سواءً على المستوى التقني أو البشري من خلال التدريبات والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة.

وقال "قنديل: خلال فعاليات المؤتمر العلمي الخامس للمعامل المركزية بوزارة الصحة للكشف عن مستجدات التشخيص تحت مسمى الصحة الواحدة، السبت، إن الجديد في مؤتمر هذا العام مناقشة الاستعانة بالذكاء الاصطناعي ودوره المهم في مجال التشخيص.

وأضاف مساعد وزير الصحة: هناك مبنى كبير للمعامل المركزية ينشأ على أعلى مستوى علمي وفق الأكواد العالمية بمدينة بدر تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح "قنديل"، أن هناك نوعًا من التحاليل الطبية الجديدة تم استحداثه في المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان يتمثل في الفحوص المتعلقة بنواقل الأمراض وهذا الأمراض بما يتماشى مع التوجهات العالمية وفقًا للمتغيرات الجديدة والتي تتطلب للتسلح بأحداث وسائل التكنولوجيا الحديثة.

وأكد مساعد وزير الصحة والسكان أن المؤتمر هذا العام تحت شعار الصحة الواحدة التي تشمل صحة الإنسان وما يتعلق بها ولاسيما أن هناك بعض الأمراض والفيروسات الحيوانية من الممكن أن تؤثر على صحة الإنسان.

ومن جهتها، أكدت الدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارة العامة للمعامل المركزية، أن المؤتمر هذا العام يناقش مستجدات التشخيص الجديدة في المعامل المركزية واستعراض التكنولوجيا الحديثة وكيفية الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في هذا المجال، موضحة أن أهم محاور المؤتمر هذا العام ترسيخ مفهوم الصحة الواحدة «الإنسان، الحيوان، النبات، البيئة».

وأضافت نانسي الجندي، أن مجمع المعامل المركزية الجديد بتوجيهات من الرئيس السيسي ومتابعة لحظية من وزير الصحة، مشيرة إلى أنه من المقرر نقل المعامل إلى المجمع الجديد قبل موعد انعقاد المؤتمر العام القادم، حيث تم الانتهاء من المباني وفي مرحلة التشطيبات الأخيرة.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد عبد الله، مدير المكتب الفني بالمعامل المركزية ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، أن المؤتمر يهتم بكل ما هو جديد في مجال التشخيص والذكاء الاصطناعي ودوره في مجال تشخيص الأمراض وزراعة الأنسجة وكل المجالات المتعلقة بعمل المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان.