شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يوجه بحصر كامل لجميع المبانى المنشأة على ضفاف بحيرة قارون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن زيارته لمحافظة الفيوم، تضمنت تفقد أهم المشروعات التنموية التى تخص المواطن المصرى، ومنها افتتاح مركز السيطرة .

وتابع فى تصريحات صحفية عقب انتهاء الجولة التفقدية، أنه تم تفقد معرض المنتجات بمحافظة الفيوم، وتسويق المنتجات .

وقال إن هناك توجها من الدولة بإتاحة معارض دائمة لهذه السلع، مشيرا إلى أنه تفقد مشروعات حياة كريمة ، ومحطات الصرف الصحى وتوزيع الكهرباء والمركز التكنولوجى والخدمى .

وأوضح أن الدولة المصرية تنفذ مشروعات كبيرة فى مختلف المحافظات، مشيرا إلي أن مبادرة حياة كريمة جعلت خدمة الصرف الصحى فى قرى تصل لـ 70%.

وأوضح أن هناك تحسنا ملحوظا فى مستوى جودة المياه والملوحة فى بحيرة قارون ، مع خفض مستوى التلوث فى البحيرة، وأن هناك زريعة سمك يتم إنزالها للبحيرة بشكل كبير.

ووجه رئيس الوزراء، بحصر كامل لجميع المبانى المنشأة وغير المكتملة على ضفاف بحيرة قارون، موضحا أنه مع قرب الاستحقاق الانتخابى تزيد عمليات التعدى على الأراضى الزراعية ، مشددا على أن الدولة ستتعامل بكل حسم مع التعدى على الأراضى الزراعية ولا تهاون فى هذا الأمر.