شكرا لقرائتكم خبر عن "العمل الجماهيرى لحزب العدل" بأسيوط: مرشحنا ليس شريكا فى معادلة صفرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حسن ضاحي، أمين العمل الجماهيري لحزب العدل إن الحزب يمتلك قواعد حزبية راسخة وأمانة شباب قوية تمكن من إعداد حملة قوية للمرشح فريد زهران بأسيوط، مؤكدا أن شباب الحزب مؤهلين ومدربين على إدارة الحملات الانتخابية، والحزب يمتلك مقرات بالمحافظة وسيتم فتح مقرات جديدة لإدارة الحملة الانتخابية..

وقالت فاطمة العوامري، أمين مساعد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بأسيوط، إن الحزب متواجد بالمحافظة منذ ثلاثة عشر سنة خاض خلالها العديد من الاستحقاقات الانتخابية وحقق بها نجاحات مشهودة.

وأوضحت العوامري إن المصري الديمقراطي الاجتماعي بأسيوط يمتلك أمانة مرأة فاعلة بالمحافظة قادرة على دعم فريد زهران وصناعة التغيير.

وأكملت الأمين المساعد للحزب: مرشحنا ليس شريكًا في معادلة صفرية ونسعى للنجاح في الاستحقاق الرئاسي، موضحة أن المصري الديمقراطي الاجتماعي لديه أربع مقرات منتشرة بمراكز المحافظة وأنه تم تشكيل لجان انتخابية لتغطية كافة المقرات الانتخابية بالمحافظة.