شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. حزب الأحرار ينظم مؤتمرا جماهيريا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم حزب الأحرار الاشتراكيين أحد أحزاب تحالف الأحزاب السياسية المكون من 42 حزبا سياسيا، مؤتمرا حاشدا غدا الأحد، بمحافظة الجيزة، لدعم الرئيس عبد الفتاح في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في أيام 9 و 10 و11 من ديسمبر المقبل.

وقال طارق درويش رئيس حزب الاحرار، إن الحزب يدعم الرئيس السيسي من أجل أن مصر وطن كبير بحجم مصر تلك الدولة التي تحاك بها المؤامرات، وتدبر لها المكائد من جانب دول ذات فكر أستعماري أحمق، وتريد أن تفرض شروطا ونفوذا علي مصر، الأمر الذي يتطلب أن يستمر الرئيس عبد الفتاح السيسى في الحكم.

وتابع :" الرئيس السيسي أدرك المخاطر التي تحاصر بها مصر واستطاع بحكمة القائد المحنك أن يفوت الفرصة علي أمريكا ويريطانيا وإسرائيل هذه الدول التي تريد إقحام مصر في حرب لاستنزاف اقتصادها ومحاولة اسقاطها في دائرة الفوضي والانفلات لإيقاف عجلة التنمية التي تشهدها جميع محافظات مصر".