شكرا لقرائتكم خبر عن حملة فريد زهران تنظم 3 مؤتمرات جماهيرية بمحافظة أسيوط.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وكانت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، قد عقدت أمس، مؤتمر صحفي بأحد الفنادق بالجيزة، تم فيه عرض برنامجه الانتخابي الذى تم الانتهاء من إعداده على يد مجموعة من الخبراء.

وكشف البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي فريد زهران، أن هناك مجموعة من القرارات الأولى التي سيتخذها حال فوزه بمنصب رئيس الجمهورية، من بينها قصر ملكيّة أجهزة ومؤسسات الدولة على المشروعات الاستراتيجية الكبرى، مثل: هيئة قناة السويس، والحديد والصلب، ومجمع الألومنيوم، وشركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وتخارج أجهزة الدولة من القطاعات الاقتصادية غير الاستراتيجية، وإعادة فتح المجال أمام القطاع الخاص دون منافسة أو مزاحمة من أجهزة وشركات الملكية العامة.