شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد إسماعيل: كلمة الرئيس السيسى أمام القمة وضعت المجتمع الدولى أمام مسئولياته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال النائب أحمد إسماعيل، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الإسلامية بالرياض، تؤكد على الدور المصري الريادي والتاريخي والمحوري لدعم ومؤازرة القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية منذ بداية الأزمة تحركت على مستويات متعددة، فضلا عن التحركات المكثفة لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأضاف عضو مجلس النواب عن دائرة السلام والنهضة، فى تصريحات صحفية له اليوم، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي وضعت المجتمع الدولي أمام مسئولياته ، حيث أكد سيادته أن مصر والعرب سعوا لتحقيق السلام لعقود طويلة وحان الآن دور المجتمع الدولي لوضع حد للجرائم الأسرائيلية، مؤكدا أن مصر بذلت الكثير من الجهود المضنية ومساعيها من أجل الحفاظ على حالة الأمن والاستقرار التي فى المنطقة.

وأشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية تسلك جميع الطرق والاتجاهات من أجل التصدي الفوري لتلك الأزمة الإقليمية جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وتسعى لإدخال إدخال المساعدات للقطاع والعمل على الوقف الفوري لإطلاق النار، وتسوية القضية الفلسطينية بقيام حل الدولتين على حدود 1967، مؤكدة أن مصر لها تاريخ طويل في الدفاع عن القضية الفلسطينية.

وشدد النائب أحمد إسماعيل، على ضرورة توحيد الموقف العربي لأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موحد يعبر عن الإرادة العربية الإسلامية المشتركة بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها واحتواء تداعياتها.