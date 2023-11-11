شكرا لقرائتكم خبر عن أطفال مصر من نقابة الصحفيين: أوقفوا الإبادة الجماعية فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت نقابة الصحفيين، اليوم السبت، ورشة للأطفال تحت عنوان "ارسم مع فلسطين" مع الفنانة التشكيلية فاطمة أبو دومة، وذلك ضمن فعاليات اليوم التضامنى تحت عنوان "شهر على الطوفان.. يوم مع فلسطين".

وعبر الأطفال المشاركون فى الورشة برسوماتهم عن المأساة التى يعيشها الأطفال فى غزة، وتحدث مالك ياسر فى الصف الأول الإعدادي قائلا:"شاركت رسمة تبين أن فلسطين ملك للفلسطينيين وليس لآخرين، فلسطين عربية، وبقول للفلسطينيين دافعوا عن بلادكم حتى آخر نفس، حب الوطن جزء من الدين".

ووجه مازن حسين رسالة لأطفال غزة قائلا:" قلوبنا معكم والنصر لكم، دائما فى قلوبنا"، مطالبا بوقف الإبادة الجماعية فى غزة.

ومن المقرر أن يشهد اليوم التضامنى كلمات عدد من الكتّاب والفنانين، منهم الفنان الكبير محمود حميدة، والروائية والكاتبة سلوى بكر، وقراءة لرواية الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلى "تفصيل ثانوى" تلقيها كل من منى سلمان، وسها النقاش، ومنى الشايب.

ويختتم اليوم بعرض لفرقة كورال عباد الشمس الفلسطينية، وفرقة الورشة المسرحية.