الأسد دعا لإيقاف أيّ مسار سياسي مع إسرائيل: ما فرضته المقاومة من واقع جديد يُمكّننا من تغيير المعادلات

شدّد الرئيس السوري بشار الأسد، في القمة العربية الإسلامية المشتركة في الرياض، على أنّ "السلام الفاشل نتيجته الوحيدة أن الكيان الإسرائيلي ازداد عدوانية والوضع الفلسطيني ازداد بؤسًا".

ولفت إلى أنّ "المزيد من الوداعة العربية تساوي المزيد من الشراسة الصهيونية والمجازر بحقنا".

وأوضح الأسد أنّه "لا يمكن عزل الإجرام المستمر عن طريقة تعاطينا كدول عربية وإسلامية مع الأحداث المتكررة بشكل مجتزأ من القضية الفلسطينية"، مشددًا على أنّ "الطارئ في قمتنا ليس القتل وإنما تفوق الصهيونية على نفسها في الهمجية ما يضعنا أمام مسؤوليات غير مسبوقة".

وسأل: "هل يحتاج الفلسطيني منا المعونات الإنسانية أولاً أم يحتاج إلى الحماية مما هو قادم من إبادة بحقه؟"، معتبرًا أنّ "الحد الأدنى الذي نمتلكه هو الأدوات السياسية الفعلية لا البيانية وفي مقدمتها إيقاف أي مسار سياسي مع الكيان الصهيوني".

وأكّد الأسد أنّ "الحديث عن حل الدولتين وإطلاق عملية السلام وتفاصيل أخرى هو ليس الأولوية في هذه اللحظة الطارئة".

وذكر أنّ "لا وجود اليوم لراعٍ أو مرجعية أو قانون لدى الحديث عن عملية السلام"، مشيرًا إلى أنّ "بما فرضته المقاومة الفلسطينية الباسلة من واقع جديد في منطقتنا امتلكنا الأدوات السياسية التي تمكننا من تغيير المعادلات".