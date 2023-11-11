مجلس القضاء الأعلى نعى القاضي منير أسعد حنين

نعى المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى الرئيس الأسبق لمجلس القضاء الأعلى والرئيس الأوّل لمحكمة التمييز شرفًا القاضي منير أسعد حنين.

ولفت إلى أنّه "في خلال مسيرته القضائية التي دامت حوالى الأربعين عاماً، شغَلَ الفقيد الكبير أدقّ المهام والمناصب القضائية وصولاً الى الرئاسة الأولى لمحكمة التمييز ورئاسة مجلس القضاء الأعلى منذ العام 1997 حتى تاريخ تقاعده في العام 2002".

وأوضح المكتب أنّ "عَبرَ هذه المسيرة الرافِلة بالتميّز والترفّع والاندفاع وصلابة الموقف واستقلال الرأي، بذل الرئيس الأوّل منير حنين الكثير من الجهد لتعزيز استقلال السلطة القضائية ولردّ أيّ تدخّل في شؤونها من أيّ جهة أتى".

وأضاف "بغيابه يَطوي القضاء صفحةً من صفحاتِهِ المَهيبة الجليلة وتخسر العدالة وجهاً يُحتذى من وجوهها المثالية المنذورة للعطاء السخيّ المنزّه".