إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه مواقع عسكرية إسرائيلية في مزارع شبعا

أفادت قناة "الجزيرة"، عن إطلاق 9 صواريخ باتجاه موقع الرادار وثكنة زبدين في مزارع شبعا. بدورها، أشارت الإذاعة الإسرائيلية إلى "إطلاق صواريخ وقذائف هاون من الأراضي اللبنانية على ثكنات عسكرية في مزارع شبعا".

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