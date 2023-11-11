أفادت قناة "المنار"، عن استهداف هدف عسكري إسرائيلي قرب موقع المطلة بصاروخ نوعي اطلق من لبنان. ولفت قناة "الجزيرة"، إلى انّ "المدفعية الإسرائيلية تقصف بلدة الخيام في القطاع الشرقي من جنوب لبنان".

كانت هذه تفاصيل خبر استهداف هدف إسرائيلي قرب موقع المطلة وقصف إسرائيلي على بلدة الخيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.