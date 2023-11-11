الجيش: إحباط عملية تهريب أشخاص بطريقة غير شرعية مقابل شاطئ طرابلس

أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، أنّ "بتاريخ 11/11/ 2023، تمكّنت دوريّة من القوّات البحريّة في الجيش مقابل شاطئ طرابلس من إحباط عملية تهريب أشخاص بطريقة غير شرعية عبر البحر، ومن إنقاذ 18 مهاجرا جميعهم من الجنسية السورية كانوا على متن المركب".

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