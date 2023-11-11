أعلنت حركة "أمل"، أنّ "إلتزمًا بالنهج المقاوم، تزفّ حركة أمل إلى قائدها وجماهيرها المؤمنة الشهيد المجاهد علي جميل الحاج داوود، مواليد مليخ 1988-7-30، الذي استشهد بعد تعرض أحد مواقع الحركة في بلدة رب ثلاثين الجنوبية الى اعتداء مباشر من العدو الإسرائيلي الغاشم، ما أدى إلى استشهاده وإصابة مجاهدَين آخرين".

كانت هذه تفاصيل خبر "أمل" نعت أحد عناصرها الذي سقط إثر عدوان إسرائيلي في رب ثلاثين وأعلنت إصابة عنصرَين آخرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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