نصرالله: عمليات المقاومة عند الحدود الجنوبية مستمرة رغم الحضور الدائم للمسيرات الإسرائيلية المسلحة

ذكر الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، في كلمة بمناسبة "يوم الشهيد"، أنّ "يوم الشهيد هذا العام يتزامن مع أحداث كبيرة وخطيرة وتاريخية في منطقتنا في غزة وفلسطين وكل المنطقة".

ولفت إلى أنّ "في الأحداث الجارية في غزة هناك حدثان يتعاظمان الحدث الأول العدوان الإسرائيلي على الناس أهل غزة وكل ما هو مدني والحدث الثاني هو التصدي البطولي والعظيم للمقاومة الفلسطينية في مواجهة قوات العدو".

وأشار السيد نصرالله إلى أنّ "الغريب في جرائم العدوان على غزة هو الاعتداء الفاضح والمتبنى رسميًا من قبل العدو بحجج واهية، وهذا الاعتداء الكبير من الشهداء والجرحى والمهجرين من بيوتهم والمنازل المدمرة وهذا لم يهدأ ولم يتراجع بل يزداد"، مؤكدًا أنّ "ما يجري كبير وخطير واستثنائي في منطقتنا وفي العالم".

وأكّد نصرالله أنّ "أحد الاهداف الاساسية التي يريدها العدو من هذا العدوان هو الاخضاع. واسقاط ارادة المطالبة بالحقوق المشروعة والتيئيس من خيار الصمود والمقاومة والدفع الى ثقافة الاستسلام والقول إن كلفة المقاومة والمطالبة بالحق غالية جدا، وهدفه أن يقول للفلسطينيين من خلال جرائمه في غزة انسوا أرضكم ومقدساتكم، ويقول انظروا يا أهل لبنان ما يجري في غزة لأنها قـاومت وتمردت".

ولفت إلى أنّ "عدد المنازل والشهداء والجرحى والذين هجروا من ديارهم هل استطاع أن يجعل اللبنانيين يتخلون عن المقاومة؟ لا، بل مباشرة بعد هذه الحرب وهذا الدمار انطلقت المقاومة بمختلف فصائلها"، مؤكدًا أنّ "الذي يجب أن ييأس هو الإسرائيلي، وأن من أشلاء الشهداء في غزة وفي لبنان ستنطلق أجيال للمقاومة أشد إيمانًا وأقوى تصميمًا وعزمًا على مقاومة هذا الاحتلاء".

وأوضح أنّ من "أهداف العدو هو الإخضاع، ليس إخضاع أهل غزة، بل الشعبين الفلسطيني واللبناني".

وأكّد أنّ "العدو من خلال هذه المجازر لن يتمكن تحقيق هدفه، وثانيًا هو يلحق بنفسه الكثير من الخسائر من جملة هذه الخسائر أن حقيقته الوحشية تتضح للكثير من شعوب منطقتنا وشعوب العالم".