شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي يصادر هواتف رئيس بلدية نيويورك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيويورك - (أ ف ب)

صادر عناصر في مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) الهواتف والأجهزة الإلكترونية الخاصة برئيس بلدية نيويورك إريك آدامز، في إطار تحقيق فيدرالي حول مصدر تمويل حملته الانتخابية، على ما أفاد أحد محاميه الجمعة.

وستستخدم هذه المضبوطات في تحقيق يهدف إلى تحديد ما إذا كان آدامز تآمر مع أتراك خلال حملته لمنصب رئيس بلدية نيويورك عام 2021.

وقال بويد جونسون محامي الحملة في بيان أرسل إلى وكالة «فرانس برس»: «مساء الاثنين، تواصل مكتب التحقيقات الفيدرالي مع رئيس البلدية عقب حدث ما. استجاب رئيس البلدية على الفور لطلب مكتب التحقيقات الفيدرالي وسلّم أجهزة إلكترونية».

وأضاف: «لم يُتّهم بارتكاب أي مخالفات وهو مستمر في التعاون مع التحقيق».

وأصبح التحقيق الفيدرالي الذي يطال آدامز علنياً الأسبوع الماضي عندما فتش عناصر في «إف بي آي» منزل مديرة جمع التبرعات لحملته، المتدربة بريانا ساغز البالغة 25 عاما، وصادروا أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة، إضافة إلى مجلد من الورق المقوى كتب عليه «إريك آدامز».

وعقب ذلك، غادر آدامز واشنطن على عجل، حيث كان من المقرر أن يلتقي مسؤولين من البيت الأبيض والكونغرس للبحث في مسألة تدفق المهاجرين إلى مدينته، للعودة إلى نيويورك.

وقال في بيان صدر الجمعة: «أتوقع من جميع أعضاء فريقي احترام القانون والتعاون بشكل كامل مع التحقيق».

وأضاف: «هذا تحديداً ما سأواصل فعله» مؤكداً أنه «ليس لديه ما يخفيه».