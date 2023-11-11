شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان: «القدس خط أحمر» وما يحدث في فلسطين «انتقام» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365” - وكالات

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إلى عقد مؤتمر دولي للسلام من أجل تسوية دائمة بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال في كلمة خلال قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية في الرياض: «إن القدس خط أحمر بالنسبة للمسلمين».

وأشار أردوغان إلى أن إسرائيل تحاول الانتقام لأحداث 7 أكتوبر بقتل الأبرياء والأطفال والنساء و«لا يمكننا قبول ذلك».

وأكد أنه يجب أن نبذل الجهود لمحاسبة إسرائيل على جرائمها الإنسانية وبدء التحقيق اللازم.

وانطلقت فعاليات القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض، إذ أعلنت وزارة الخارجية السعودية، عقد قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية بشكل استثنائي في الرياض، السبت، وذلك استجابة للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها واحتواء تداعياتها.

وتهدف القمة المشتركة الاستثنائية بين الدول العربية والإسلامية إلى تعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وسبل التحرك العربي والإسلامي إزاءه.