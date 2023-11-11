شكرا لقرائتكم خبر عن الإيسيسكو ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تبحثان سبل تعزيز الشراكة الثنائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، الدكتور سالم بن محمد المالك، بالعاصمة الفرنسية باريس أمس، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ماتياس كورمان.

وبحث الجانبان سبل تعزيز الشراكة وتطوير التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

تعاون مشترك

أوضح بيان صادر عن الإيسيسكو من مقرها بالرباط اليوم، أن اللقاء تطرق أيضاً إلى بحث تفاصيل تنفيذ البرامج المستقبلية بين المنظمتين في مجال التعليم، وفي مقدمتها ترتيبات عقد مؤتمر "بيزا" مطلع عام 2024 في جمهورية أذربيجان.

إضافة إلى بحث تطوير سياسات التربية والتعليم بالقارة الأفريقية، وسد الفجوة في المنظومات التعليمية بالدول الأعضاء في الإيسيسكو.