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ولي العهد يلتقي بالرئيس التركي

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التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش القمة الإسلامية العربية الاستثنائية في الرياض.

وانطلقت ظهر اليوم السبت في الرياض القمة العربية الإسلامية بشأن غزة، بعدما أعلنت وزارة الخارجية ، في وقت متأخر من مساء الجمعة، دمج القمتين الإسلامية والعربية الطارئتين، ليُصار إلى عقدهما كقمة واحدة، اليوم.

وتأتي القمة في اليوم الـ36 للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وعلى وقع توسيع الاحتلال ضرباته مستهدفاً المستشفيات، فيما سقط آلاف القتلى والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال، منذ السابع من أكتوبر الماضي.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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