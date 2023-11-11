ولي العهد الكويتي: جرائم إسرائيل تنذر بتداعيات سلبية على أمن المنطقة

شدد ولي عهد الكويت الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح على أن "جرائم إسرائيل في غزة تنذر بتداعيات سلبية على أمن واستقرار المنطقة والعالم أجمع".

وقال في كلمته خلال القمة العربية الإسلامية الطارئة في الرياض لبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية: إن إسرائيل تمارس عقابا جماعيا لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال، وهذه المأساة نتيجة لعدم سعي المجتمع الدولي لإيجاد حل دائم للقضية الفلسطينية.

وأضاف: نرفض التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني ونرحب بالدعوة لهدنة إنسانية في القطاع.

وأكد أن أولى خطوات إحلال السلام في المنطقة هو حل القضية الفلسطينية حلا شاملا ونهائيا، مشددا على أن القضية الفلسطينية تتصدر أجندة سياسة الكويت الخارجية.

وتابع: "نطالب بدولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".