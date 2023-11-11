الأردن والبحرين يؤكدان أهمية تكثيف الجهود العربية والإسلامية لوقف الحرب على غزة

ياسر رشاد - القاهرة -

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وولي عهد مملكة البحرين رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، اليوم السبت أهمية تكثيف الجهود العربية والإسلامية والتحرك مع الدول الفاعلة لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والعمل من أجل استدامة إدخال المساعدات الطبية والإغاثية.

جاء ذلك طبقا لبيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي خلال لقاء العاهل الأردني وولي عهد مملكة البحرين على هامش أعمال القمة العربية - الإسلامية المشتركة غير العادية بالرياض بحضور ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ، حيث تم بحث الجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة، لإنهاء المأساة الإنسانية التي يتعرض لها الأبرياء في القطاع.

وتناول اللقاء، الآثار الكارثية للحرب، حيث أكد الملك عبدالله الثاني أن الأمن والاستقرار لن يتحققا من خلال الحلول العسكرية والأمنية، بل بحل سياسي يعيد للأشقاء الفلسطينيين حقوقهم الكاملة.