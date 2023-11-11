أطباء بلا حدود: الوضع كارثي في مستشفى الشفاء بغزة

ياسر رشاد - القاهرة - حذرت منظمة أطباء بلا حدود اليوم السبت من الأوضاع المتدهورة في مستشفى الشفاء، المنشأة الطبية الرئيسية في غزة.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود في تغريدة على موقع (إكس - تويتر سابقا) - إن موظفيها في المستشفى "أبلغوا عن وضع كارثي في ​​الداخل قبل بضع ساعات فقط".

وأضافت المنظمة أنه لا يمكنها حاليًا الاتصال بأي من موظفيها داخل الشفاء، وهم قلقون للغاية بشأن سلامة المرضى والطاقم الطبي.

وقالت المنظمة الإنسانية إن المرضى ما زالوا في المستشفى، وبعضهم في حالة حرجة وغير قادرين على الحركة.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن أحد الجراحين في المستشفى قوله إن وحدة العناية المركزة الرئيسية تعرضت للقصف، وأنه لم يكن هناك ماء أو طعام أو كهرباء.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة في غزة إن طفلا توفي في حاضنة بعد انقطاع التيار الكهربائي عن المنشأة، وقتل آخر بقذيفة إسرائيلية في العناية المركزة.

وقال روبرت مارديني، المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر، إن "الوضع اليائس الذي لا يطاق للمرضى والموظفين المحاصرين في الداخل يجب أن يتوقف".

وفي وقت سابق اليوم، حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إسرائيل على وقف قصف وقتل النساء والأطفال، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) حيث قال: "اليوم يتم قصف المدنيين. هؤلاء الأطفال، وهؤلاء النساء، وهؤلاء كبار السن يتعرضون للقصف والقتل. لا يوجد سبب لذلك ولا شرعية".

دعت المديرة الإقليمية للشرق الأوسط للمجلس النرويجي للاجئين، أنجيليتا كاريدا، إلى حماية المستشفيات في غزة.

وقالت في بيان على موقع المجلس الإلكتروني اليوم السبت "إننا نشعر بالفزع إزاء التقارير التي تتحدث عن هجمات متواصلة على مستشفيات غزة بما في ذلك الأطفال الرضع، والمدنيون الذين يبحثون عن الإغاثة محاصرون تحت الهجوم".

وأضافت أنه من "المشين أن تشن حرب حول المستشفيات وعلى المستشفيات ، أولئك الذين يعالجون أو يبحثون عن مأوى في المستشفيات ليس لديهم مكان آخر يذهبون إليه ، الطرق المؤدية إلى الجنوب غير صالحة للمركبات والضرر الذي يلحق بالمرضى المحاصرين في المستشفيات والآثار الدائمة الناجمة عن حرمان السكان من المرافق الطبية الرئيسية في وقت النزاع المسلح قد يكون غير قانوني إلى حد كبير".

وتابعت أن "المرافق الطبية والعاملين الطبيين الذين يعملون حصراً في علاج المرضى والجرحى بتمتعون بحماية خاصة بموجب القانون الإنساني الدولي والتي يجب احترامها في جميع الظروف. إن عدم القيام بذلك يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي".

وخلصت بالقول إن "هناك حاجة إلى وقف عاجل لإطلاق النار لتجنب المزيد من الخسائر في أرواح الأبرياء ، ويجب على جميع الأطراف الالتزام بقوانين الحرب من أجل إنقاذ حياة جميع المدنيين، بما في ذلك المرضى والمصابين بأمراض خطيرة وأولئك الذين يقدمون لهم الرعاية".