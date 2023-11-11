سعر الذهب اليوم يقفز 20 جنيها بحلول نهاية التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر الذهب اليوم السبت، بنحو 20 جنيها، بحلول نهاية التعاملات، مقارنة بأسعاره في منتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1733 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 2229 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 2600 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 2791 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 20800 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

استقر سعر الذهب عالميا إلى نحو 1940 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بتراجع 0.94%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

واليوم وغدا عطلة رسمية لبورصات المعادن العالمية.

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