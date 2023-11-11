"قتلتها وضميري مرتاح".. ماذا قال المتهم بقتل شقيقته داخل المحكمة في بورسعيد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

كشف هاني فوقي، محامي المتهم بقتل شقيقته أمام مسجد الحسين بحي المناخ في محافظة بورسعيد، عن تفاصيل الحوار الذي دار بينهما خلال لقائه بالمتهم عقب الحصول على توكيل بالدفاع عنه.

قال محامي المتهم، عقب أولى جلسات محاكمة موكله: "محمد أكد عليا مجبش سيرة فريدة في حاجة لكن قالي أنا قتلتها وهقابل ربنا وأنا مطمئن القلب وضمير مرتاح".

وتابع: "محمد قال لي هي اللي عملت في نفسها كده، وهي تستاهل اللي حصل، وأرجوك ما تجيبش سيرة أختي بأي كلام في المحكمة، وكان لازم أعمل كده".

وطالب المحامي بالكشف الطبي النفسي على المتهم لبيان الحالة النفسية وتأثيرها عليه، وسماع شهود الإثبات جميعا، واستدعاء والد المتهم للإدلاء بشهادته تفصيلا أمام المحكمة عما جرى له من تدمير لحالته النفسية والعقلية، وفحص تليفون المجني عليها.

كانت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين: أمجد محمود الكنيسي، أحمد محمد الجمل، محمد مرتضى مرام، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة، وخالد خضير، قررت تأجيل القضية إلى اليوم الثاني من دور شهر يناير وعرض المتهم على مستشفى الأمراض النفسية.

تعود أحداث الواقعة إلى يوم 11 سبتمبر 2023 بدائرة قسم شرطة المناخ بمحافظة بورسعيد والمتهم فيها محمد نبيل السيد عثمان دحدح 22 عامًا، بانهاء حياة المجني عليها شقيقته "فريدة" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.