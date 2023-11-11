عبدالسند يمامة: أخوض السباق الرئاسي متحصنًا بتاريخ الوفد العريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح فى الانتخابات الرئاسية، إن عيد الجهاد الوطنى الذى توافق ذكراه يوم الإثنين المقبل 13 نوفمبر، يجسد روحًا وطنية خالصة تكشف عن معدن هذا الوطن العظيم، وروعة أداء المصريين من أجل الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، وأشار الدكتور عبدالسند يمامة إلى أن هذا العيد يمثل صفحة وطنية من صفحات مصر المضيئة.

وأضاف أن عيد الجهاد الوطنى هو بمثابة الرمز الحقيقى لجميع أطياف الشعب المصرى الحر العريق، ممثلًا عن كافة الكتل الحزبية والاجتماعية من أجل الاستقلال الوطنى، وقد التف المصريون حول الزعيم خالد الذكر سعد زغلول ورفيقيه من أجل المطالبة بالاستقلال، وأوضح عبدالسند يمامة أن ذكرى هذا العيد الذى يحرص الوفد على الاحتفال به تؤكد مدى صلابة المصريين ووحدتهم فى وقت الشدائد والأزمات، مؤكدًا أن عيد الجهاد يمثل للمصريين جميعًا أسمى وأغلى معانى التضحية والفداء بالدفاع عن تراب الوطن وكرامته وحقوق المواطن.

وتابع: أننا أمام عيد وطنى خالص أصيل لأنه عيد قومى مصرى يمثل صفحة وطنية رائعة فى تاريخ مصر الحديث، ونستمد من 13 نوفمبر 1918، أهمية قصوى فى تاريخ مصر المعاصر، لأنه يمثل منعطفاً تاريخياً كبيراً، خاصة فى أول مواجهة حقيقية مع المستعمر البريطانى الغاشم. وطالب الدكتور عبدالسند يمامة بضرورة عودة الاحتفال بعيد الجهاد الوطنى أسوة بأعياد نصر القومية.

كما حيا الدكتور عبدالسند يمامة زعماء الوفد خالدى الذكر فى هذه المناسبة وهم سعد زغلول ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين، الذين أبلوا بلاءً حسناً فى المطالبة بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، وأشار إلى أنه يخوض السباق الرئاسى، انطلاقاً وامتداداً لتاريخ الوفد العريق وعلى درب زعمائه الوطنيين الذين يشهد لهم التاريخ بأدوار وطنية خالدة.