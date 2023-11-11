شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين: كلمة الرئيس السيسي في القمة العربية الإسلامية مسار سلام دائم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ إن كلمة الرئيس السيسي في القمة العربية الإسلامية مسار للسلام الدائم في المنطقة، ولن يتاتي إلا بالوقف الفوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية والعودة إلى مائدة الحوار وإحياء عملية السلام والالتزام بالشرعية الدولية في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشاد نقيب الإعلاميين بما أكده الرئيس السيسي في القمة العربية الإسلامية علي تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من مجازر بحق المدنيين والأطفال والنساء في قطاع غزة، وشدد على أن استمرار الوضع بهذا الحال يهدد باتساع نطاق الحرب في ظل طول أمد الصراع القائم في فلسطين.

وأثنى نقيب الإعلاميين على مطالبة الرئيس السيسي بالوقف الفوري لإطلاق النار دون قيد أو شرط ووقف كافة الممارسات التي تستهدف التهجير القسري وضمان أمن المدنيين الأبرياء ووصول المساعدات الإنسانية، والتوصل إلى صيغة لتسوية الأزمة، وإجراء تحقيق دولي في كل ما يتم من انتهاكات ومجازر ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

و جدد نقيب الإعلاميين التحية للشعب الفلسطيني الأبي الصامد تجاه الاعتداءات الصهيونية الغاشمة والذي يدافع عن حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.