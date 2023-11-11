شكرا لقرائتكم خبر عن أمين تحالف الأحزاب: كلمة الرئيس في القمة العربية كشفت تخاذل المجتمع الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال تيسير مطر، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب إرادة جيل، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة العربية تضمنت عبارات قوية وكاشفة عن تخاذل المجتمع الدولي تجاه الجرائم التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني، موضحا أن موقف مصر من القضية مشرف لكل المصريين.

وأضاف رئيس حزب ارادة جيل في تصريح لليوم السابع، أن موقف الدولة واضح برفض التهجير القسري للفلسطينيين، وطرح الرؤى المصرية لحل القضية الفلسطينية وهو ما ظهر في كلمات وخطابات الرئيس السيسي خلال الفترة الماضية

جاء ذلك على هامش مشاركته في مؤتمر مؤسسة مجلس القبائل والعائلات المصرية، والمنعقد تحت عنوان "صوت غزة من القاهرة"، وذلك لدعم أشقائنا الفلسطينيين في غزة، بحضور أحزاب حماة الوطن ومستقبل الوطن وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.