شكرا لقرائتكم خبر عن عصام هلال: مؤتمر القبائل العربية رسالة هامة للتأكيد على الموقف الشعبى تجاه القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال عصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن موقف الدولة المصرية بشأن القضية الفلسطينية ثابت ولم يتغير، موضحا أن الدولة المصرية لم تدخر جهدا في سبيل دعم القضية الفلسطينية.

وتابع هلال: مؤتمر القبائل العربية اليوم رسالة تأكيد هامة على أن مصر قيادة وشعبا تقف خلف القضية الفلسطينية كما أننا لن نسمح بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، موضحا أن الأمن القومى المصرى خط أحمر.

ولفت هلال إلى أن مصر ترفض رفضا قاطعا تهجير الفلسطينين إلى سيناء كما ينبغى وجود هدنة إنسانية فورا لوقف إطلاق النار.