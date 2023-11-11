شكرا لقرائتكم خبر عن الحرية المصرى: مشاركة الرئيس السيسي بالقمة العربية الإسلامية تعكس اهتمام مصر بالقضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم بالقمة العربية الإسلامية في المملكة العربية السعودية، يؤكد على الاهتمام البالغ لللقضية الفلسطينية والسير بأي طريق للوصول إلى حل يجنب الأخوة شقاء وعناء الحرب.

وأكد أن القضية الفلسطينية تشهد تعنت وانحياز دولي لإسرائيل مما يؤزم الوضع ويزيد من عدد الشهداء، خاصة وأن قرار الهدنة ووقف إطلاق النار تأخر كثيرا ومات الكثير من النساء والأطفال والشيوخ المدنيين العزل، فاين يذهب المجتمع الدولي من هذا امام ضمائرهم فهؤلاء الشهداء لا يجدوا من يقف بجانبهم او يحميهم.

وأشاد "مهنى"، بموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحويل أموال الدعاية الانتخابية الخاصة به إلى دعم الأشقاء في غزة، مما يؤكد أهمية القضية وحساسيتها في قلوبنا، ويشعرنا بأن لدينا قائد عظيم له مواقف ثابتة وواضحة تجاه القضية المعهود المترتبة بنا جميعا، وعلى جميع الجهات أن تسير في نفس الاتجاه قدر ما استطاعت.

وتمنى نائب رئيس حزب الحرية المصري أن تصل هذه القمة الطارئة إلى مبتغاها ونقف على خطوة لحل هذا النزاع الدائر ونعود مجددا إلى طاولة الحوار، لكي يأخذ كل ذي حق حقه دو المساس بحقوق الآخرين، وأن يقف بحر الدماء من المدنيين الأبرياء.