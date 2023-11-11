شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الإصلاح والنهضة: موقف مصر من دعم القضية الفلسطينية "تاريخى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن مصر تقوم بدور تاريخي في دعم القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن الدولة المصرية واعية لمخططات تهجير سكان قطاع غزة، وأن مصر موقفها واضح برفض تصفية للقضية الفلسطينية وضياع لحقوق الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه إلى الأبد، بالإضافة إلى دفع مصر بصراع مباشر مع إسرائيل.

وأضاف في تصريح لليوم السابع، أن القيادة السياسية مصر تحبط مخطط وما تقدمه مصر من دعم القضية الفلسطينية ووقف عمليات التهجير تؤكد أننا أمام القائد الحقيقي وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتؤكد على موقفنا المساند لدعم مصر في اي قرارات تتخذها في هذا الصدد .

جاء ذلك على هامش مشاركته في مؤتمر مؤسسة مجلس القبائل والعائلات المصرية، والمنعقد تحت عنوان "صوت غزة من القاهرة"، وذلك لدعم أشقائنا الفلسطينيين في غزة، بحضور أحزاب حماة الوطن ومستقبل الوطن وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.