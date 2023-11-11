شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مؤتمر القبائل والعائلات المصرية "صوت غزة من القاهرة" والوقوف حدادًا على أرواح الشهداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

انطلق مؤتمر مؤسسة مجلس القبائل والعائلات المصرية، والمنعقد تحت عنوان "صوت غزة من القاهرة"، بتحية السلام الوطني، والوقوف دقيقة حدادا على أروح شهداء فلسطين، وذلك لدعم أشقائنا الفلسطينيين في غزة، بحضور أحزاب حماة الوطن ومستقبل الوطن وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعدد من الأحزاب الاخرى والسياسيين والشخصيات العامة والإعلاميين ورؤساء التحرير وغيرهم من رموز المجتمع

ويشارك في المؤتمر المئات من رؤساء وممثلى الأحزاب السياسية، رافعين أعلام مصر وفلسطين، مؤكدين على دعمهم للشعب الفلسطيني في مواجهة العدو المحتل، ومن أبرز الحضور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والدكتور مصطفي الفقي، وحسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والكاتبة الصحفية علا الشافعي، رئيس تحريرالبوم السابع، ومصطفي عمار، رئيس تحرير الوطن، والنائب تيسير مطر، والنائب أحمد أبوهشيمة، والنائب محمد الجارحي، وجيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، ورضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، وهشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، وعدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد إبراهيم منصور، رئيس حزب النور، ولفيف من رؤساء الأحزاب المصرية، وأعضاء البرلمان بغرفتيه.