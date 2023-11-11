شكرا لقرائتكم خبر عن سياسيون ونواب وشخصيات عامة يتوافدون على مؤتمر القبائل والعائلات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافد عدد من الأحزاب والسياسيين والشخصيات العامة والإعلاميين ورؤساء التحرير وغيرهم من رموز المجتمع على مؤتمر مؤسسة مجلس القبائل والعائلات المصرية، والمنعقد تحت عنوان "صوت غزة من القاهرة"، وذلك لدعم أشقائنا الفلسطينيين في غزة، بحضور أحزاب حماة الوطن ومستقبل الوطن وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وشارك في المؤتمر المئات من رؤساء وممثلى الأحزاب السياسية، رافعين أعلام مصر وفلسطين، مؤكدين على دعمهم للشعب الفلسطيني في مواجهة العدو المحتل، ومن أبرز الحضور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والدكتور مصطفي الفقي، وحسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والكاتبة الصحفية علا الشافعي، رئيس تحريرالبوم السابع، ومصطفي عمار، رئيس تحرير الوطن، والنائب تيسير مطر، والنائب أحمد أبوهشيمة، والنائب محمد الجارحي، وجيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، ورضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، وهشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، وعدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد إبراهيم منصور، رئيس حزب النور، ولفيف من رؤساء الأحزاب المصرية، وأعضاء البرلمان بغرفتيه.

جانب من الحضور