شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ: الرئيس السيسي يدعو المجتمع الدولى لضمان وقف فورى للحرب فى غزة وإجراء تحقيق فى إنتهاكات إسرائيل ويحذر من توسع المواجهات العسكرية بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، إن القمة العربيه اليوم وتوصياتها تثمن دور مصر وما اتخذته من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي علي غزه، مشيرا إلى أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالقمة العربية الإسلامية المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض تؤكد مطالب قمة القاهرة للسلام المنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة الشهر الماضى، والتى دعت إلى وقف فورى لإطلاق النار ومنح جهود التهدئة الفرصة لإدخال المساعدات الطبية والغذائية للشعب الفلسطينى ومنع أى إجراءات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم ، حيث دعا الرئيس السيسي المجتمع الدولى لضمان الوقف الفورى للحرب فى غزة وإجراء تحقيق فى إنتهاكات إسرائيل بحق المدنيين العزل، محذرا من توسع المواجهات العسكرية بالمنطقة

وأكد محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر فى كلمته عن مشاعر وضمائر كل المصريين والعرب، عندما طالب بالتحقيق الدولى العاجل فى انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى بحق المدنيين الفلسطينيين العزل وقصف قوات الاحتلال المنازل والمستشفيات والمدارس وارتكابهم جرائم واضحة بحق المدنيين من النساء والأطفال

وأضاف محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن تحذير الرئيس للقوى الكبرى وللعالم أجمع من أن استمرار إسرائيل فى شن حربها ضد المدنيين العزل فى غزة من شأنه أن يفجر الوضع فى المنطقة وأن يوسع دائرة الحرب لتطال أطرافا أخرى بما يعنى تهديد الاستقرار فى الشرق الأوسط بكامله القريب من أوروبا والتأثير سلبا على المصالح الاقتصادية للعالم أجمع

وتابع محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان واضحا وحاسما فى تذكير العالم بأن مصر أدانت منذ البداية، استهداف وقتل وترويع جميع المدنيين من الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولى، والقانون الدولى الإنسانى ، لكنه فى الوقت نفسه يؤكد بوضوح رفض مصر سياسات العقاب الجماعى لأهالى غزة، من قتل وحصار وتهجير قسرى غير مقبولة ولا يمكن تبريرها بالدفاع عن النفس ولا بأية دعاوى أخرى

واعتبر محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن المطالب الستة التى حملها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجلس الأمن وللمجتمع الدولى اليوم تلخص وتجمع كل المطالب المصرية والعربية وتضع حدا للمآساة الإنسانية فى غزة ، وفى مقدمتها الوقف الفورى والمستدام لإطلاق النار فى قطاع غزة بلا قيد أو شرط، ووقف كافة الممارسات التى تستهدف التهجير القسرى للفلسطينيين إلى أى مكان داخل أو خارج أرضهم، واضطلاع المجتمع الدولى بمسئوليته لضمان أمن المدنيين الأبرياء

من الشعب الفلسطينى، وضمان النفاذ الآمن والسريع، والمستدام، للمساعدات الإنسانية.. وتحمل إسرائيل مسئوليتها الدولية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، والتوصل إلى صيغة لتسوية الصراع، بناء على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967.. وعاصمتها القدس الشرقية، وإجراء تحقيق دولى فى كل ما تم ارتكابه من انتهاكات ضد القانون الدولــى.