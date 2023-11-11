شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين: نراهن على ضمير الإنسانية لوقف إطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين: إننا نجتمع اليوم لنتضامن مع القضية الفلسطينية، ونجاهد العدوان الوحشي الذي يستهدف كل الأطراف من أطفال ومدنيين عزل، مضيفا: "ويصدف أننا نرى بعض الأطراف مازالت تدافع عن استمرار هذه المنهجية، ولكن النقابة حاولت أن توثق هذه الانتهاكات من خلال لجنة توثيق جرائم الاحتلال بالنقابة".

وأضاف خالد البلشى خلال كلمة له فى اليوم التضامنى الذى تنظمه نقابة الصحفيين تحت عنوان "شهر على الطوفان.. يوم مع فلسطين": "إننا أمام جريمة حرب ضد الصحفيين، وراح أكثر من 50 صحفي ضحية هذا العدوان، وأكثر من 70 منزل ومؤسسة صحفية تم استهدافها"، مشيرا إلى أنه بالرغم من ذلك إلا أن الزملاء على الأرض في فلسطين مصرين على موقفهم ونقل الحقيقة، موجها التحية لصمود الشعب الفلسطيني.

وذكر خالد البلشى أن نقابة الصحفيين ترفض تماما كل هذا العدوان، وترسل رسالة للعالم كله بوجوب وقف إطلاق النار، مؤكدا أننا نراهن الآن على ضمير الإنسانية لوقف إطلاق النار وإدخال كافة المساعدات.