شكرا لقرائتكم خبر عن نادر مصطفى نائب التنسيقية: نحتاج تدخل المجتمع الدولى لوقف إطلاق النار في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نادر مصطفي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب أن مصر لديها موقف واضح بدعم القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن الدولة المصرية ترفض تمام فكرة تهجير الفلسطينيين لسيناء، لذا يجب أن يتحلى العالم بمسئولياته ويتدخل فورا لوقف اطلاق النار.

وطالب عضو مجلس النواب على هامش مؤتمر القبائل العربية اليوم، بضرورة العمل على وجود هدنة إنسانية ووقف اطلاق النور فورا موضحا ان اسرائيل لا تفرق بين النساء والأطفال كما أن جيش الاحتلال يتعمد وجود ابادة جماعية لكل سكان قطاع غزة.

وشدد مصطفى على ضرورة ان يتدخل العالم للضغط فورا علي اسرائيل بوقف العدوان الغاشم علي اهالي غزة موضحا ان الموقف الشعبي المصرى واضح للجميع بدهم القضية الفلسطينية.