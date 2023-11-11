شكرا لقرائتكم خبر عن الإصلاح والنهضة: مصر زعيمة ورائدة وشريان حياة لفلسطين ويحسب لها ألف حساب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، عن وعى المصريين حول الانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلا:" هذه الإنتخابات من أهم الانتخابات الرئاسية، لأن المنطقة والإقليم والعالم يمرون بتغيرات كبيرة، وعلى المواطنين أن يعوا بما يحدث فى العالم".

وأضاف هشام عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن الشعب المصرى يعى أهمية القضية الفلسطينية ويتفاعل معها وتحركات الدولة المصرية والدور التاريخى بوقف خطة كان يعد لها منذ سنوات والذى يعمل الرئيس السيسى على إبطالها.

وأكد هشام عبد العزيز، ندعو المواطنين للاصطفاف خلف القيادة السياسية والدولة المصرية، والجيش المصرى، فمصر الزعيمة والرائدة فى منطقة الشرق الأوسط، والحامى الأكبر للمنطقة العربية، وتبطل المؤامرات فى كل مكان للحفاظ على الوطن العربى والدولة المصرية، وهى الشقيقة الكبرى لفلسطين وشريان الحياة لها عن طريق معبر رفح، ودولة ثقيلة فى المنطقة يحسب لها ألف حساب.