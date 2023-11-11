شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الاتحاد: مؤتمر صوت غزة من القاهرة تأكيد شعبي على دعم فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن ما يحدث في غزة وضع مأساوي يعيشه الشعب الفلسطيني من سنوات ويحدث الآن في ظل الجرائم التي ترتكب في قطاع غزة؛ حيث استهداف المدنيين، من أجل تهجيرهم وتصفية قضيتهم.

وأضاف في تصريح خاص لليوم السابع، أن كل ما يحدث في فلسطين هو اعتداء صارخ على القوانين الدولية والإنسانية، دون مراعاة لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن المجتمع الدولي يبارك تلك المأساة والجريمة البشعة التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني، وأن إسرائيل لا تدافع عن نفسها، بل تنتهك القوانين الدولية بقتل الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأشاد بالدور المصري قيادة وشعبها في دعم القضية الفلسطينية وتقديم كل وسائل الدعم لأبناء الشعب الفلسطيني، متابعا: إننا اليوم موجودون كـأحزاب لنؤكد على الموقف الشعبي الداعم لفلسطين.

جاء ذلك على هامش مشاركته في مؤتمر مؤسسة مجلس القبائل والعائلات المصرية، والمنعقد تحت عنوان "صوت غزة من القاهرة"، وذلك لدعم أشقائنا الفلسطينيين في غزة، بحضور أحزاب حماة الوطن ومستقبل الوطن وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.